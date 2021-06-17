В аэропорту Симферополя из-за Boeing, который выкатился за пределы полосы, в небе застрял 21 самолет

Сейчас борт уже убрали, а полосу разблокировали.

В оккупированном Симферополе не мог приземлиться 21 самолет из-за Boeing 767, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Речь идет о самолете российской авиакомпании "Икар", летевшем из Москвы. На борту находились 284 пассажира.

"Boeing после посадки в аэропорту Симферополя в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы, рейсы в аэропорту не принимаются и не отправляются", — проинформировало российское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

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Из-за инцидента задержался прилет 21 самолета. Экипажи 17 из них отправились на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Отмечается, что Boeing ьудут обследовать специалисты.

Ранее в небе над Москвой заметили самолет с дымящейся крылом.

А в российском Магадане во время взлета частный самолет Ан-2 с 12 пассажирами и 2 членами экипажа на борту не смог набрать высоту, начал падать и ударился о взлетную полосу.

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