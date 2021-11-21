В аэропорту Токио закрыли взлетную полосу из-за черепах.

Специалисты опасаются, что рептилию может засосать в турбину самолета, что приведет к катастрофе.

В аэропорту Токио временно закрыли одну из взлетно-посадочных полос из-за того, что в пруду поблизости с аэродромом поселились черепахи.

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Об этом сообщает NHK.

По мнению экспертов, во время взлета рептилий может засосать в турбину самолета, что приведет к аварии.

Сейчас администрация аэропорта проводит консультации с экспертами, как поступать в такой ситуации. Обсуждаются два варианта решения проблемы – уничтожение популяции черепах или установка забора между прудом и полосой.

Ранее одна из черепах уже выползала на взлетную полосу. Из-за чего было принято решение о закрытии полосы.

Напомним, что черепаха заблокировала работу международного аэропорта Токио. Один из пилотов заметил ее на взлетной полосе и сообщил об этом диспетчерам. Пока животное спасали, а на это ушло около 15 минут, перенесли вылет пяти рейсов.

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