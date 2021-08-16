В Афганистане 90 украинцев и членов их семей нуждаются в эвакуации, однако самолет не может вылететь

В Афганистане 90 украинцев и членов их семей нуждаются в эвакуации, однако самолет не может вылететь

Сейчас, по данным МИД, эвакуации ждет около 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей.

В Афганистане сейчас нуждаются эвакуации около 90 украинских граждан и членов их семей.

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане сейчас формируют список наших граждан, которые хотят быть эвакуированными из Афганистана. Сейчас речь идет об около 90 украинцах афганского происхождения и членов их семей", — рассказал дипломат.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии "Укринформа" сообщил, что в аэропорту Кабула находится второй украинский самолет, но он не может вылететь.

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, но не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый самолет туда прибыть украинский — это пока вопрос без ответа. Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", — сказал министр.

Он назвал ситуацию в Кабульском аэропорту критической. Кулеба призвал украинцев Афганистана звонить в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и заявлять о своем местонахождении.

Как передает "КП в Украине", журналисты которой связались с одним украинцем в Кабуле, ситуация в городе катастрофическая.

"Талибы ходят по городу. Их здесь невероятно много. Мы с ребятами закрылись и никуда не выходим. К нам уже приходила делегация талибов и спрашивала, кто мы такие и что здесь делаем. Мы не знаем, что будет дальше. Сейчас здесь очень большое количество людей, которые застряли далеко от аэропорта и не могут выбраться из страны. Безопасный трансфер из местоположения в аэропорт невозможен. Чтобы вы понимали, у нас есть знакомые ребята из Украины, работающие буквально рядом с аэропортом. Они не сделали пока ни одной попытки, чтобы добраться до терминала, потому что это опасно", — рассказал собеседник издания.

Мужчина утверждает, что вместе с ним застряли еще 11 украинцев, а также несколько лиц других национальностей. По его словам, цены на авиарейсы выросли до 4000 долларов, однако достать билет невозможно.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 августа, украинский самолет эвакуировал из Кабула 8 украинцев и 71 иностранцев — граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана.

Сначала в МИД сообщали, что в Афганистане осталось еще около 50 украинцев.

Напомним

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Новости мира: заседание Совбеза ООН по Афганистану - что решили

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку