В Афганистане остается 159 граждан Украины, они просят об эвакуации — Кулеба

МИД Украины работает над тем, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы.

На территории захваченного "Талибаном" Афганистана остается 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой.

Об этом во время брифинга 9 сентября заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остается 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определенных дружественных нам стран, которые также имеют связи с талибами", — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что в настоящее время осуществляется работа для организации очередных эвакуационных рейсов, однако украинцы, которые находятся в Афганистане, не относятся к группам риска.

"Хочу подчеркнуть, что, по нашей информации, те граждане Украины, которые обратились к нам с просьбой быть эвакуированными, не относятся к группам риска, для безопасности которых в настоящее время существуют реальные острые угрозы, то есть, это не журналисты, это не представители международных организаций или общественные активисты, бывшие чиновники или члены их семей. Мы обо всех знаем, кто еще хочет вернуться, пусть обращаются в наши посольства, будем вносить в списки. Мы сейчас будем работать над организацией собственно логистических возможностей такой эвакуации", — отметил Кулеба.

Напомним, боевики исламистской группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. В связи с этим США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек, среди которых украинцы и иностранные граждане.

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