В AFP описали, как недоверие к вакцинам вызвало смертоносную COVID-вспышку в Украине

В AFP описали, как недоверие к вакцинам вызвало смертоносную COVID-вспышку в Украине

Несмотря на рекордную заболеваемость и смертность, менее 20% населения Украины полностью вакцинированы от коронавируса.

Украина страдает от смертоносной волны пандемии COVID-19, вызванной недоверием к вакцинам от коронавируса.

Об этом говорится в материале, обнародованном французским информагентством AFP.

Молодая женщина плачет и утешает мать на скамейке во дворе четвертой киевской больницы. "Папа умер сегодня утром", — говорит она сквозь слезы.

"Подобная сцена встречается все чаще, поскольку Украина страдает от разрушительной волны COVID-19, вызванной недоверием к вакцинам", — говорится в материале.

Ряды тел в черных полиэтиленовых пакетах в морге больницы свидетельствуют о смертельном всплеске инфекций. "Пять наших пациентов умерли со вчерашнего дня", — рассказала изданию Татьяна Мостепан, директор медучреждения, в котором 455 COVID-кроватей заполнены на 70%.

По ее словам, среди госпитализированных вакцинировано "всего 3-4%". "Это недоверие государству", — указывает 37-летняя Мостепан и добавляет, что в 2020 году в больнице использовали от 4 до 5 тонн кислорода в день, а сегодня — до 7 тонн в день.

"Это (коронавирус) можно предотвратить, так почему бы не предотвратить его, вместо того, чтобы выслушивать всякую чушь?" – высказывается врач.

В AFP отмечают, что Украина, одна из самых бедных стран Европы, пострадала от огромного роста количества случаев инфицирования более заразной разновидностью коронавируса "Дельта".

Страна с населением около 40 миллионов человек сообщила о 720 новых случаях смерти от коронавируса в среду, что является третьим по величине числом в мире после США и России.

Новые ежедневные случаи заболевания достигли пандемического рекорда 26 870 на прошлой неделе и превысили 23 тысячи в среду.

Украинцы имеют доступ к трем вакцинам: AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac китайского производства. В одном только Киеве находится около 180 центров вакцинации, в том числе в торговых центрах и на главном вокзале.

Но до сих пор только 7,6 миллиона человек (менее 20% населения) в Украине были полностью вакцинированы, несмотря на решительное давление правительства и ограничения по отношению к непривитым.

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"Некоторые украинцы даже предпочитают платить за поддельные справки, а полиция возбудила сотни дел по поддельным документам о вакцинации", — указывают в информагентстве.

Многие обвиняют в широко распространенном скептицизме по поводу вакцинации дезинформацию из Сети. На минувшей неделе президент Владимир Зеленский призвал украинцев не обращать внимание на шум и пройти вакцинацию. "Выключите социальные сети и включите свой мозг", – заявил он.

Однако в столичной больнице №4 строитель Сергей Царик говорит, что не планирует прививаться даже после того, как заразился коронавирусом и нуждается в лечении. "Я не доверяю этим вакцинам, они были разработаны слишком быстро", — говорит 47-летний мужчина, сидя на больничной койке.

А заведующая лечебным отделением четвертой больницы Галина Литовальцева заявляет об отсутствии "доверия к вакцинам, к врачам и к медицине". "Это еще больше усложняет нашу работу", — делится врач.

Между тем Юлия Вакуленко, заведующая одним из отделений реанимации, говорит, что "понимает" опасения некоторых своих соотечественников.

"Врачи здесь не для того, чтобы судить, они лечат, — резюмирует 37-летняя женщина, уже заполненное отделение которой готовит дополнительные койки, чтобы справиться с ожидаемым наплывом пациентов.

"Умеренной формы больше нет. Все пациенты поступают в тяжелом состоянии", — добавляет врач, отмечая, что уровень смертности в ее отделении увеличился с 30% весной до 48% в октябре.

Старшая медсестра четвертой больницы Наталья Этнис говорит, что нужно сделать больше, чтобы показать безопасность и эффективность вакцин, разрушить мифы вокруг них.

"Нам нужно предоставить больше информации о вакцинах", – убеждает женщина и указывает, что хотела бы вакцинировать двух своих детей, "чтобы они не жили в постоянном страхе".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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