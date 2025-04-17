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- Украина
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В академии ГПСУ в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта: детали от СМИ
Продолжается следствие.
В Хмельницком в Национальной академии государственной пограничной службы обнаружили тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Он учился на первом курсе.
Об этом сообщило “Суспільне" со ссылкой на прессслужбу ГНСУ.
Отмечается, что курсант находился в суточном наряде. Когда обнаружили его тело, вызвали медиков и правоохранителей.
"Военнослужащий родом из Черниговщины. Имел полное среднее образование. Два года назад призван на контрактную службу. В прошлом году поступил в учебное заведение Госпогранслужбы. Характеризовался положительно, учился хорошо, носил товарищеский характер", - сообщили пограничники.
Теперь выясняют все обстоятельства, продолжается следствие. Кроме того, производят внутреннее расследование.
Напомним, подростки жестоко убили парня в Ивано-Франковской области. Из-за чего возник конфликт, что стало мотивом преступления — все это устанавливает следствие.