В академии ГПСУ в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта: детали от СМИ

ГНСУ. / © Госпогранслужба Украины

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В Хмельницком в Национальной академии государственной пограничной службы обнаружили тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Он учился на первом курсе.

Об этом сообщило “Суспільне" со ссылкой на прессслужбу ГНСУ.

Отмечается, что курсант находился в суточном наряде. Когда обнаружили его тело, вызвали медиков и правоохранителей.

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"Военнослужащий родом из Черниговщины. Имел полное среднее образование. Два года назад призван на контрактную службу. В прошлом году поступил в учебное заведение Госпогранслужбы. Характеризовался положительно, учился хорошо, носил товарищеский характер", - сообщили пограничники.

Теперь выясняют все обстоятельства, продолжается следствие. Кроме того, производят внутреннее расследование.

Напомним, подростки жестоко убили парня в Ивано-Франковской области. Из-за чего возник конфликт, что стало мотивом преступления — все это устанавливает следствие.

Дата публикации 08:47, 16.04.25 Количество просмотров 50 Мрочко попал под обстрел в Херсоне во время съемки видео