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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В академии ГПСУ в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта: детали от СМИ

Продолжается следствие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
ГНСУ.

ГНСУ. / © Госпогранслужба Украины

В Хмельницком в Национальной академии государственной пограничной службы обнаружили тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Он учился на первом курсе.

Об этом сообщило “Суспільне" со ссылкой на прессслужбу ГНСУ.

Отмечается, что курсант находился в суточном наряде. Когда обнаружили его тело, вызвали медиков и правоохранителей.

"Военнослужащий родом из Черниговщины. Имел полное среднее образование. Два года назад призван на контрактную службу. В прошлом году поступил в учебное заведение Госпогранслужбы. Характеризовался положительно, учился хорошо, носил товарищеский характер", - сообщили пограничники.

Теперь выясняют все обстоятельства, продолжается следствие. Кроме того, производят внутреннее расследование.

Напомним, подростки жестоко убили парня в Ивано-Франковской области. Из-за чего возник конфликт, что стало мотивом преступления — все это устанавливает следствие.

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