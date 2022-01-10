В аквапарке 16 детей из Винницкой области отравились парами хлора

В аквапарке 16 детей из Винницкой области отравились парами хлора

После посещения аквапарка у 16 детей появились проявления острого отравления.

В аквапарке Хмельниччины 16 детей из Винницкой области отравились хлором.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

50 жителей Винницкой области отдыхали в развлекательном комплексе в Хмельницкой области. Среди них было 34 ребенка от 2 до 7 лет.

После посещения аквапарка у 16 детей появились проявления острого отравления – слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести. Все они получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице. 13 детей медики отпустили домой, еще 3 детей были госпитализированы.

Предварительной причиной отравления называют превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции. Дети были в аквапарке с 08:30 до 16:30.

Напомним, что во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом после хоккейного матча.

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