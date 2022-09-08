Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил — более десятка кораблей и катеров

Дата публикации
Просмотры
7407
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил — более десятка кораблей и катеров

Фото: Associated Press

На боевом дежурстве — 2 ракетоносителя в готовности к пуску 16-ти крылатых ракет «Калибр».

Об этом информирует оперативное командование "Юг"

"Будьте внимательными и сознательными, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критически, а к ограничениям в рамках военного положения – с пониманием. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог, оставляйте панику врагу и доверяйте силам обороны. Все будет Украина! Мы еще на шаг ближе к Победе!", — говорится в сообщении.

Напомним, из черноморских портов, разблокировавшихся в конце лета, отправили уже почти два млн тонн аграрной продукции. Тем временем в "зерновой коридор" хотят войти еще 64 судна.

Читайте также:

Как работает разблокированный зерновой коридор по Черному морю / Одесса, Черноморск, Южный – ТСН

Как работает разблокированный зерновой коридор по Черному морю / Одесса, Черноморск, Южный – ТСН

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация