В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил — более десятка кораблей и катеров

На боевом дежурстве — 2 ракетоносителя в готовности к пуску 16-ти крылатых ракет «Калибр».
Об этом информирует оперативное командование "Юг"
"Будьте внимательными и сознательными, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критически, а к ограничениям в рамках военного положения – с пониманием. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог, оставляйте панику врагу и доверяйте силам обороны. Все будет Украина! Мы еще на шаг ближе к Победе!", — говорится в сообщении.
Напомним, из черноморских портов, разблокировавшихся в конце лета, отправили уже почти два млн тонн аграрной продукции. Тем временем в "зерновой коридор" хотят войти еще 64 судна.
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