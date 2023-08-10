В Алуште девушки оторвались под Сердючку и попали в лапы ФСБ: их заставили петь о Путине

Оккупанты задержали трех девушек за танцы под песню Сердючки и заставили записать видео с извинениями.

В аквапарке оккупированной Алушты три девушки-аниматорши станцевали под песню "Гуляночка" Верки Сердючки, за что их задержали полиция из ФСБ, и заставили петь хвалебную песню о президенте РФ Владимире Путине.

Об этом сообщают местные крымские паблики.

Так, 8 августа в алуштинском аквапарке сняли видео, как трое работниц танцуют под песню "Гуляночка", в которой звучат в частности слова: "Ще не времла Україна, если мы гуляем так".

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Впоследствии девушек задержали работники оккупационной полиции и ФСБ России за якобы "дискредитацию вооруженных сил". Задержанных отвезли в участок, где заставили записать видео с извинениями еще и исполнить песню "Владимир Путин – молодец", восхваляющую российского диктатора.

На выложенном ролике видно, что девушки не слишком охотно и искренне извиняются, говорят о поддержке Путина, "СВО" и с опущенным в пол взглядом прилагают немалые усилия, чтобы хоть как-то спеть песню о главе Кремля.

По сообщению пабликов, суд оштрафовал каждую из девушек на 15 тыс. руб. (около 5700 грн.).

В Алуште девушки оторвались под Сердючку и попали в лапы ФСБ

Напомним, в оккупированном Севастополе захватчики задержали местную жительницу, которая в День России выкрикивала лозунг "Слава Украине!", а прохожие ей отвечали – "Героям слава!"

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