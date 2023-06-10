В американской тюрьме скончался легендарный "Унабомбер", который был самым разыскиваемым преступником США

В США умер 81-летний американец Тед Качиньский, известный как "Унабомбер".

Сообщается, что Качиньского нашли мертвым в его камере сотрудники тюремной больницы Северной Каролины, информирует BBC.

Долгое время он считался самым разыскиваемым преступником в Соединенных Штатах.

Качинский был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в 1996 году после того, как почти 20 лет скрывался от правосудия, и провел последние три десятилетия в тюрьмах США.

С 1998 по 2021 год он содержался в тюрьме особого режима (Supermax) в Колорадо, после чего из-за пошатнувшегося на склоне лет здоровья был переведен в Северную Каролину.

Вундеркинд

Тед Качиньский был довольно незаурядной личностью, к которой долгое время было приковано внимание американцев. Он герой многих телевизионных документальных фильмов, его история стала основой детективных голливудских картин.

Еще в детстве его называли вундеркиндом, в 16 лет Качиньский поступил в Гарвард, а позже получил степень доктора наук по математике в Мичиганском университете.

Он занимался настолько эзотерической отраслью математики, что, как говорили его коллеги, всего десяток человек в стране понимали, что он изучает.

В 25 лет он стал преподавать математический анализ и геометрию в престижном калифорнийском Университете Беркли.

В начале 70-х его жизнь резко изменилась: Качинский поселился в Монтане, в уединенной хижине без электричества и водопровода и начал осваивать навыки выживания, питаясь кроликами и охотничьими трофеями.

Вскоре он пришел к выводу, что вести такую одинокую примитивную жизнь невозможно, и обвинил во всем разрушение дикой природы промышленностью и застройками.

С 1978 по 1995 год он отправил по почте 16 посылок с бомбами, адресатами которых были университеты и авиакомпании.

"Манифест Унабомбера"

Его преступления были раскрыты после того, как Качиньский, пригрозив новыми убийствами, заставил газеты Washington Post и New York Times (по согласию директора ФБР и генпрокурора США) опубликовать свой безумный анархо-примитивистский манифест под названием "Индустриальное общество и его будущее". как "Манифест Унабомбера").

В анонимном документе из 35 000 слов утверждалось, в частности, что новые технологии приводят к тому, что американцы страдают чувством отчуждения и бессилия.

Он был убежден, что промышленная революция и ее последствия стали бедой для человеческого рода.

Прочитав манифест в газетах, брат и невестка Качиньского узнали его весьма оригинальную манеру изложения и сообщили о нем в ФБР, искавшем его уже много лет.

Обнаружив его хижину, агенты ФБР нашли там кучу журналов, зашифрованный дневник, взрывчатку и две готовые к использованию бомбы.

Несмотря на безумие "манифеста", сам Качинский не считал себя сумасшедшим и противился попыткам адвокатов добиться признания его невменяемым во избежание смертной казни.

В результате Качиньского признали вменяемым, он признал себя виновным и был приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, ранее сообщалось, что английский серийный убийца Леви Беллфилд подал в суд на правительство после того, как его предложение жениться на влюбленной посетительнице тюрьмы было отклонено.

Кроме того, мы ранее информировали, что убийца американского сенатора Роберта Кеннеди, брата убитого президента Джона Кеннеди, получил право на досрочное увольнение. Он уже отсидел в тюрьме более 50 лет.

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