В России активно мобилизуют мужчин для участия в войне в Украине.

В аннексированном Крыму оккупанты уже мобилизовали около 60 тысяч мужчин. Мобилизированных доставляют на полигоны в поселках Перевальное, Казачья Бухта, городе Севастополь.

Об этом сообщила бывший омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на данные Крымскотатарского ресурсного центра.

Под "призыв" попадают бывшие военные, служившие до 2014 года. В частности, отставников по возрасту. По ее словам, в армию забирают даже рядовых прохожих.

"На улицах населенных пунктов стоят машины российской гвардии и вручают повестки всем встречным мужчинам", — сообщила Денисова.

Массово мобилизуют на полуострове крымских татар. Их забирают из мест компактного проживания в Крыму и доставляют в военкоматы.

Как сообщалось, во временно оккупированном Крыму фиксируют случаи, когда повестки выдают людям с инвалидностью и онкобольным. Также массово мобилизуют жителей деревень, повестки выписывают на блокпостах.

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