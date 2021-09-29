В аннексированном Крыму отреагировали на Стратегию деоккупации полуострова

Документ приняло правительство Украины.

"Власть" аннексированного Крыма отреагировала на Стратегию деоккупации Крыма, которую утвердил украинский Кабинет министров.

Свое мнение в телеграмм-канале выразил "руководитель республики" Сергей Аксенов.

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"Этот глупый и безнадежный фарс нацелен только на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем и демонстрацию того, что Киев всеми силами якобы пытается вернуть контроль над полуостровом", — считает он.

По словам Аксенова, именно с этой целью Киев организовал "Крымскую платформу", а также другие "ненужные мероприятия из области вымышленной реальности".

Как сообщалось, украинский правительства 29 сентября утвердил Стратегию деоккупации Крыму. Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма.

Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании "Крымской платформы" — переговорной площадки, целью которого является деоккупация Крыму. 23 августа в Киеве состоялся первый ее саммит, в котором приняли участие 46 государств и международных организаций. В завершение встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию государством-оккупантом.

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