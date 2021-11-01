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В аннексированном Крыму силовики задержали 19 крымских татар

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В аннексированном Крыму силовики задержали 19 крымских татар

Facebook/Крымская солидарность

Среди задержанных есть женщины.

В аннексированном Симферополе под зданием Крымского гарнизонного военного суда силовики задержали 19 крымских татар.

Об этом сообщили в Facebook общественной огранизации "Крымская солидарность".

Отмечается, что люди пришли на заседание в апелляции на приговор фигурантов Красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир".

Среди задержанных есть как мужчины, так и женщины. Список задержанных:

  • Каралиев Сейт-Осман Владерович;
  • Меметов Дилявер Ремзиевич;
  • Алиев Ульвий Рустемович;
  • Умеров Аметхан Айдерович;
  • Сейдалиев Мустафа Айдерович;
  • Сейтумеров Абдулмеджит;
  • Якубов Эльдар Эскендерович;
  • Ниметулаев Рэмзи Синаверович;
  • Мустафаев Сейдамет Энверович;
  • Сеталиев Нариман Сейтвелиевич;
  • Аметов Расим Руштиевич;
  • Ибраимов Куламет Энверович;
  • Зейнетдинова Зера Энверевна;
  • Бекирова Суваде Сейрановна;
  • Сейтумерова Пакизе Алишеровна;
  • Неметуллаева Зарема Джаппаровна;
  • Ибраимова Зуляра Сеттаровна;
  • Якубова София Эльдаревна;
  • Люманова Лилия Мансуровна.

Правозащитники сообщают, что к задержанным отказались допустить адвоката Назима Шейхмамбетова. После отказа он обратился с жалобой в прокуратуру Крыма.

Как сообщалось, в конце октября силовики задержали 21 человека под зданием местного военного суда. Это преимущественно крымские татары, пришедшие на рассмотрение апелляции по делу организации "Хизб ут-Тахрир".

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Новости Крыма: российские силовики задержали 21 человека под зданием местного военного суда
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