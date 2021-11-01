В аннексированном Крыму силовики задержали 19 крымских татар

Среди задержанных есть женщины.
В аннексированном Симферополе под зданием Крымского гарнизонного военного суда силовики задержали 19 крымских татар.
Об этом сообщили в Facebook общественной огранизации "Крымская солидарность".
Отмечается, что люди пришли на заседание в апелляции на приговор фигурантов Красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир".
Среди задержанных есть как мужчины, так и женщины. Список задержанных:
- Каралиев Сейт-Осман Владерович;
- Меметов Дилявер Ремзиевич;
- Алиев Ульвий Рустемович;
- Умеров Аметхан Айдерович;
- Сейдалиев Мустафа Айдерович;
- Сейтумеров Абдулмеджит;
- Якубов Эльдар Эскендерович;
- Ниметулаев Рэмзи Синаверович;
- Мустафаев Сейдамет Энверович;
- Сеталиев Нариман Сейтвелиевич;
- Аметов Расим Руштиевич;
- Ибраимов Куламет Энверович;
- Зейнетдинова Зера Энверевна;
- Бекирова Суваде Сейрановна;
- Сейтумерова Пакизе Алишеровна;
- Неметуллаева Зарема Джаппаровна;
- Ибраимова Зуляра Сеттаровна;
- Якубова София Эльдаревна;
- Люманова Лилия Мансуровна.
Правозащитники сообщают, что к задержанным отказались допустить адвоката Назима Шейхмамбетова. После отказа он обратился с жалобой в прокуратуру Крыма.
Как сообщалось, в конце октября силовики задержали 21 человека под зданием местного военного суда. Это преимущественно крымские татары, пришедшие на рассмотрение апелляции по делу организации "Хизб ут-Тахрир".