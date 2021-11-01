В аннексированном Крыму силовики задержали 19 крымских татар

Среди задержанных есть женщины.

В аннексированном Симферополе под зданием Крымского гарнизонного военного суда силовики задержали 19 крымских татар.

Об этом сообщили в Facebook общественной огранизации "Крымская солидарность".

Также читайте Увезли в неизвестном направлении: в Крыму оккупанты похитили бывшего члена Меджлиса Менсеитова

Отмечается, что люди пришли на заседание в апелляции на приговор фигурантов Красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир".

Среди задержанных есть как мужчины, так и женщины. Список задержанных:

Каралиев Сейт-Осман Владерович;

Меметов Дилявер Ремзиевич;

Алиев Ульвий Рустемович;

Умеров Аметхан Айдерович;

Сейдалиев Мустафа Айдерович;

Сейтумеров Абдулмеджит;

Якубов Эльдар Эскендерович;

Ниметулаев Рэмзи Синаверович;

Мустафаев Сейдамет Энверович;

Сеталиев Нариман Сейтвелиевич;

Аметов Расим Руштиевич;

Ибраимов Куламет Энверович;

Зейнетдинова Зера Энверевна;

Бекирова Суваде Сейрановна;

Сейтумерова Пакизе Алишеровна;

Неметуллаева Зарема Джаппаровна;

Ибраимова Зуляра Сеттаровна;

Якубова София Эльдаревна;

Люманова Лилия Мансуровна.

Правозащитники сообщают, что к задержанным отказались допустить адвоката Назима Шейхмамбетова. После отказа он обратился с жалобой в прокуратуру Крыма.

Как сообщалось, в конце октября силовики задержали 21 человека под зданием местного военного суда. Это преимущественно крымские татары, пришедшие на рассмотрение апелляции по делу организации "Хизб ут-Тахрир".

Новости Крыма: российские силовики задержали 21 человека под зданием местного военного суда

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку