В аннексированном Севастополе раздались взрывы: оккупационные власти заявляют о "работе ПВО"

Взрыв раздался на Корабельной стороне города.
Утром 30 декабря во временно аннексированном Севастополе были слышны взрывы. Оккупационные власти объясняют их "работой ПВО".
Об этом сообщают Телеграмм-каналы и российские СМП.
Отмечается, что взрыв прогремел на Корабельной стороне города. Жители города встревожились утренними звуками. В Сети опубликовали видео.
В свою очередь, "губернатор" Севастополя Михаил Розвожаев утверждает, что в небе над городом отработала система ПВО. Мол, все службы работают в штатном режиме.
Напомним, утром 29 декабря в городе Энгельс, где Россия размещала стратегическую авиацию для атак по Украине, раздались взрывы. К слову, за последние три дня на авиабазе произошло уже два инцидента со взрывами.
Аналитики ISW отмечают, что взрывы на военных объектах в тыловых районах РФ показывают неэффективность ее ПВО, а также усиливают критику властей, что они не способны защитить свою территорию.
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