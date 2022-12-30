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В аннексированном Севастополе раздались взрывы: оккупационные власти заявляют о "работе ПВО"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1725
Время на прочтение
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В аннексированном Севастополе раздались взрывы: оккупационные власти заявляют о "работе ПВО"

Фото: Getty Images

Взрыв раздался на Корабельной стороне города.

Утром 30 декабря во временно аннексированном Севастополе были слышны взрывы. Оккупационные власти объясняют их "работой ПВО".

Об этом сообщают Телеграмм-каналы и российские СМП.

Отмечается, что взрыв прогремел на Корабельной стороне города. Жители города встревожились утренними звуками. В Сети опубликовали видео.

В свою очередь, "губернатор" Севастополя Михаил Розвожаев утверждает, что в небе над городом отработала система ПВО. Мол, все службы работают в штатном режиме.

Напомним, утром 29 декабря в городе Энгельс, где Россия размещала стратегическую авиацию для атак по Украине, раздались взрывы. К слову, за   последние три дня на авиабазе произошло уже два инцидента со взрывами.

Аналитики ISW отмечают, что взрывы на военных объектах в тыловых районах РФ показывают неэффективность ее ПВО, а также усиливают критику властей, что они не способны защитить свою территорию.

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Дата публикации
Просмотры
1725
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