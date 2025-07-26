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- Украина
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В Антарктике заметили уникальный айсберг, похожий на "сэндвич" из белого льда с синей прослойкой (фото)
Айсберг с синей полосой внутри стал результатом замерзания талой воды в трещине ледника.
В Антарктике биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдкая сфотографировала уникальный айсберг, который напоминает сэндвич — белый лед с ярко-синей прослойкой посередине. Это явление возникло из-за особенностей формирования льда и трещины в леднике, заполненной талой водой, которая впоследствии замерзла.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.
Когда-то давно этот айсберг был частью ледника на суше, в котором образовалась вертикальная трещина. Эта трещина наполнилась талой водой, которая замерзла и образовала ярко-синюю прослойку внутри ледовой глыбы. После откалывания от основного ледника, кусок льда перевернулся, что сделало эту прослойку хорошо заметной.
Белая часть айсберга — это фирновый лед, который формируется слоями снега, который под действием собственного веса уплотняется до структуры, похожей на пористый шоколад с замкнутыми пузырьками воздуха.
«Очевидно, материнский ледник этого айсберга был малоподвижный, поскольку трещины именно таких ледников имеют большую склонность к герметизации. Поэтому вода, которая заполнила трещину, не вытекла, а имела время, чтобы замерзнуть и крепко склеить расколотые половинки», — пояснил руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса Национального антарктического научного центра Денис Пишняк.
Он также отметил, что этот ледник находился в более холодных климатических условиях, чем ледники вблизи украинской станции. На это указывает однородность фирнового льда, тогда как ледники нашего региона имеют более выразительные прослойки — признак сильного периодического таяния.
«Итак, происхождение этой глыбы льда или высокогорное, или же из краев далекого холодного юга», — подытожил ученый.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Антарктиде ученые обнаружили гигантские каньоны подо льдами Антарктиды — в 5 раз больше, чем ожидалось. Некоторые из этих подводных каньонов достигают глубины до 4000 метров — это примерно высота Монблана.