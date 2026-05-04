В апреле ДТЭК вернул свет для 1,5 млн семей после вражеских атак

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«В прошлом месяце враг продолжал атаковать мирные города и села. Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 1,6 тысяч населенных пунктов и возобновить электроснабжение для почти 1,5 миллионов домов украинцев», - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего обновлений было на Днепропетровщине. Здесь за месяц энергетики вернули электроэнергию почти 610 тысячам семей после вражеских атак.

Также в Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои и сохраняется крайне тяжелая ситуация, энергетики возобновили электроснабжение для 476 тысяч семей. В Одесской области в течение апреля электричество вернули 383,9 тысячам семей.

Не оставляет враг атаковать и Киевщину, где в прошлом месяце специалисты смогли вернуть свет в 3,6 тыс. домов местных жителей.

Энергетики ДТЭК работают совместно с ВСУ и ГСЧС и приступают к работам только получают разрешение от них.

Напомним, в марте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 2,4 млн семей, которые были без электричества из-за вражеских атак.

