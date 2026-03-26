В апреле пенсионеры получат 1500 гривен: как будет начисляться выплата

Правительство Украины определило, что в апреле пенсионеры и получатели социальных пособий получат единовременную денежную доплату в размере 1500 гривен.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

«Денежная доплата принадлежит тем, кто на 1 апреля получает пенсию или социальную помощь и отвечает условиям, определенным постановлением», — говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что для получения денежной доплаты обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно!

Денежная доплата будет автоматически выплачена отдельной суммой на счет в банке или через отделение почтовой связи, то есть способом, которым выплачивается пенсия или социальная помощь.

Кто имеет право на получение доплаты

Кабинет министров Украины 18 марта принял постановление №341 «Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения», которым предусмотрено предоставление в апреле 2026 года дополнительной адресной поддержки гражданам в размере 1500 гривен.

Право на получение доплаты имеют лица, которым/на которых по состоянию на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или государственные социальные выплаты.

При условии, что размер пенсий (с учетом надбавок, доплат, повышений) не превышает 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность), доплата будет предоставлена, в частности, получателям:

страховых пенсий по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца;

страховых пенсий за выслугу лет, специальных пенсий (госслужащим, должностным лицам местного самоуправления, народным депутатам, ученым, военнослужащим) при условии, что такие пенсионеры имеют право на назначение пенсии по возрасту в солидарной системе;

пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца, назначенных военнослужащим, госслужащим, должностным лицам местного самоуправления, народным депутатам, научным работникам, гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, а также социальных пенсий.

В то же время, лицам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) таких лиц, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС доплата предоставляется независимо от размера пенсии.

Также доплата предусмотрена для получателей государственных пособий, получающих:

помощь на проживание внутри перемещенным лицам;

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

базовую социальную помощь;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

пособие по уходу, в том числе лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью вследствие психического расстройства;

временную государственную помощь лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию;

помощь на детей:

– одиноким матерям;

– опекунам;

– семьям с тяжелобольными детьми;

– многодетным семьям;

– родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка;

– лишенных родительской опеки;

денежное довольствие родителей-воспитателей и приемных родителей.

Выплата денежной доплаты будет производиться в апреле автоматически без необходимости дополнительного обращения.

Важно! Если лицо одновременно имеет право на получение единовременной денежной доплаты по нескольким основаниям, выплата производится по одному из оснований.

Напомним, в Украине от 1 марта началась пенсионная индексация. Для большинства пенсионеров выплаты возрастут на 12,1%.

Ранее мы писали о том, что в Украине завершился масштабный перерасчет пенсий. Согласно актуальным данным Пенсионного фонда, в 2026 году минимальные и средние выплаты для гражданских лиц с инвалидностью существенно выросли.