В апреле украинцы получат доплату 1500 грн: кому назначили помощь

Почти 13 миллионов украинцев в апреле получат одноразовую финансовую помощь в размере 1500 гривен. Выплаты будут предназначены для целевой поддержки пенсионеров и уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщила в четверг, 12 марта, премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто из украинцев получит 1500 грн в апреле

«Доплата 1500 гривен будет направлена для поддержки наиболее уязвимых категорий — пенсионеры по возрасту, получатели пособия по инвалидности, малообеспеченные, получатели базовой соцпомощи, ВПЛ, семьи с детьми. В целом почти 13 млн человек», — подчеркнула глава правительства.

Как отметила Свириденко, доплата в апреле будет одноразовой. Средства поступят на спецсчета в банках или через Укрпочту — по уже имеющимся механизмам, которыми люди получают социальные выплаты.

Для выплат будут использованы средства действующих бюджетных программ Минсоцполитики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщилновую программу социальной поддержки для граждан - специальную доплату, которую смогут получить миллионы украинцев.

Напомним, украинцы могут получить надбавку +20% к социальным выплатам. Речь идет о людях, которые проживают, работают или учатся в населенных пунктах со статусом горных.