В "Армия+" вводят электронные рапорты: будут ли они приравнены к бумажным

Электронный рапорт в мобильном приложении "Армия+ " приравнивается к бумажному и имеет такую же юридическую силу.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко для УП.

Военнослужащие теперь могут подавать 11 видов рапортов через это приложение, которые сгруппированы по четырем категориям: "на отпуск", "на помощь", "направление" и "выдача направления".

Черногоренко объяснила, что этот шаг позволит избежать проблем с бумажными рапортами, которые могли храниться в стопках или вообще теряться без объяснений причин. В "Армия+" командиры обязаны давать объяснения в случае отклонения рапорта, и эти комментарии будут храниться в электронном архиве, что позволяет высшему военному руководству анализировать ситуацию по запросу бойца.

Бумажные рапорты останутся в обращении, и командиры смогут выбирать между электронными и бумажными формами в зависимости от ситуации. Приложение также включает в себя функцию "АрмияID", которая позволяет военнослужащим подтверждать свой статус, что обеспечивает возможность получения льгот, оформления кредитов и покупки билетов на транспорт. Минобороны планирует дальнейшее расширение функционала "Армия+" в будущем, чтобы облегчить процессы для военных и повысить эффективность работы.

Напомним, 8 августа президент Украины Владимир Зеленский презентовал новое приложение "Армия+", имеющее целью модернизацию украинской армии, в частности путем уменьшения бумажной бюрократии. Приложение начнет свою работу по базовым функциям, таким как электронные рапорты, и будет постепенно внедрять новые возможности, включая "Армия ID", опросы для оценки обеспечения подразделений, а также курсы и учебные программы. Цель "Армия+" – повышение эффективности командиров и солдат, освободив их от рутинной бумажной работы.

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