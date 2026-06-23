В "Армия+" запустили новую функцию для военных в СОЧ: что она дает

СВЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Военные, самовольно покинувшие часть (СОЧ) до 12 июня 2026 года, могут подать заявление на возвращение в службу через приложение «Армия+». Эта возможность открыта до 20 сентября 2026 года.

Об этом сообщили в Минобороне Украины.

Как подать рапорт на возвращение из СОЧ

Это обновление поможет военным быстрее и проще вернуться в службу. Теперь они сами могут выбрать для себя новое подразделение из перечня более 50 проверенных частей.

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Основные преимущества процедуры через «Армия+» включают:

возвращение на службу без необходимости проходить через батальоны резерва;

сопровождение контакт-центра на всех этапах процесса;

полное восстановление денежного и материального довольствия.

В Минобороне разъяснили, как подать рапорт в приложении, какие личные данные необходимо указать, перечень документов, которые могут понадобиться для представления, а также этапы, происходящие после официального согласования рапорта.

Возвращение из СОЧ — последние новости

Напомним, для украинских военных, добровольно возвращающихся на службу после самовольного ухода из части (СОЧ), в приложении «Армия+» ввели специальный статус.

Ранее Министерство обороны Украины определило сроки, в течение которых находящиеся в СОЧ военные смогут восстановиться по быстрому алгоритму.

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Президент Украины Владимир Зеленский представил реформу в Силах обороны. Среди изменений — новые контракты в армии, зарплаты до 460 тысяч гривен и поэтапное увольнение со службы.

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