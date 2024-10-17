В Армию дронов можно попасть без мобилизации через ТЦК: новая услуга в "Дії"

На портале государственных услуг "Дія" появилась возможность рекрутинга в подразделения БПЛА без посещения ТЦК.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

По его словам, для этого нужно только подать онлайн заявление в несколько кликов, пройти собеседование и подписать контракт. При этом военнообязанный обязательно попадет в подразделение, которое сам выберет.

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"Никакого "распределения" и мобилизации через ТЦК все решаете вы и на базовую военную подготовку идете с уже подписанным контрактом. Пригодность к службе также подтверждаете самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВВК не нужно", — написал Федоров.

Как работает цифровой рекрутинг

Рекрутинг в "Дії" напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. В приложении по фильтрам нужно выбрать бригаду или подразделение, в которое человек хочет попасть, далее – отправить одно или несколько заявлений.

После этого нужно самостоятельно выбрать должность, связанную с БПЛА — от оператора любого дрона до инженера. Далее рекрутер приглашает кандидата на собеседование и подразделение подписывает с ним контракт.

"Для сильных подразделений, которые строят собственный рекрутинг, услуга в "Дії" — крутая возможность эффективно и быстро "забронировать" бойца и провести его к себе через "Дію" без ТЦК и ВВК", — подчеркнул глава Минцифры Михаил Федоров.

Напомним, ранее правительство согласовало предложение Минцифры по реализации двухлетнего проекта рекрутинга в ряды Сил обороны в электронной форме.

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