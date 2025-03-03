В армию по специальности: 7 мифов о рекрутинге, от которых пора избавиться

Рекрутинг – добровольный набор на военную службу и очень похож на прием на гражданскую работу.
Последние новости с международной арены без преувеличений вызывают беспокойство. Очевидно, что гарантии безопасности для Украины пока выглядят очень неуверенно.
Украинский центр безопасности и сотрудничества успокаивает: в 2022-м ситуация была значительно хуже, но благодаря силам обороны и сплоченности общества мы выстояли даже без западного оружия. Сегодня мы уже не сами, но полагаться должны до сих пор в первую очередь на собственную армию.
Силы обороны нуждаются в мотивированных и хорошо обученных специалистах. Поэтому Минобороны активно развивает систему добровольного присоединения к войску – рекрутингу.
Развенчиваем мифы, которые до сих пор существуют по рекрутингу, и рассказываем, где смотреть военные вакансии (даже если вы уже получили повестку).
Миф 1. Рекрутинг – это то же, что и мобилизация
Опровержение: мобилизация – это принудительный процесс, а рекрутинг – добровольный и очень похож на прием на гражданскую работу. Работодатель – военное подразделение – публикует вакансии и заинтересован в том, чтобы найти в команду людей, которые ее действительно усилят.
Благодаря рекрутингу можно найти тот пост в армии, который будет соответствовать вашим навыкам, опыту и интересам. В результате у вас есть работа, возможности для карьерного роста, достойное обеспечение, а бригада – мотивированного специалиста.
Миф 2. В Центре рекрутинга можно получить повестку
Опровержение: Центры рекрутинга, созданные Министерством обороны, – это гражданские учреждения. Территориальные центры комплектования не имеют доступа к данным центрам.
Работающие там рекрутеры заинтересованы в том, чтобы помочь вам найти вакансию, которая подойдет лучше всего.
Контакты и адреса Центров рекрутинга можно проверить здесь. Обратиться онлайн тоже можно.
Миф 3. Женщин в войско не берут
Опровержение: все больше женщин хотят присоединиться к силам обороны. По последним данным от Минобороны, 21% кандидатов в Центрах рекрутинга – именно женщины.
Миф 4. Я открою сайт с вакансиями, а потом меня вычислят по IP-адресу и заставят присоединиться к армии
Опровержение: если вы посмотрите вакансии или даже придете в физический Центр рекрутинга, это ни к чему вас не обязывает. Вы можете даже пройти собеседование и после него отказаться от предложения, если вам не понравится зарплата или командир.
Миф 5. Подразделения ищут только пехотинцев
Опровержение: в армии нужны люди разных специальностей. Это и бухгалтеры, и SMM-менеджеры, и водители.
Например, здесь можно посмотреть вакансии легендарной 93-й бригады Холодный Яр: там как раз ищут военных в батальон беспилотных систем "Черный ворон". Требуются пилоты БПЛА, инженеры и IT-специалисты.
Миф 6. Рекрутинг – это очень долго и сложно
Опровержение: Вся процедура похожа на обычный наем на работу. Следует обратиться в Центр рекрутинга или подразделения, выбрать вакансию и пройти собеседование. Если вы друг другу подходите, командир части предоставит вам рекомендательное письмо.
Также на протяжении всего пути вам поможет рекрутер. Он подскажет, как собрать все необходимые документы и где пройти военно-врачебную комиссию. Рекрутеры сопровождают будущих бойцов до момента попадания в подразделение.
Миф 7. Рекрутов без обучения направят на передовую
Опровержение: подразделение заинтересовано в том, чтобы лучше научить своих бойцов. Поэтому кандидатов направляют на прохождение базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) на базе учебного центра или воинской части, в которую они рекрутируются. После этого может быть еще специальная подготовка в зависимости от выбранной военной специальности, если это необходимо.
Миф 8. Если получил повестку, то уже поздно
Опровержение совсем нет, с повесткой можно прийти и в Центр рекрутинга или обратиться в подразделение. Рекрутеры подскажут, что делать и предоставят информацию о доступных вакансиях. Но это не касается тех, кто уже прошел ВВК и готовится к распределению в воинскую часть.
Раньше мы писали, сколько можно заработать в год, заключив контракт с ВСУ в 18-24 года.
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