В Авдеевке остался один ребенок, которого скрывают родители: "Это как шпионские страсти"

Нет подтверждений, что ребенок находится в безопасном месте в другом месте.

В Авдеевке Донецкой области, по официальной информации, остается только один ребенок. Впрочем, его не могут найти уже несколько месяцев.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, ребенка от эвакуации скрывают родители. Найти его не могут ни местные власти, ни полиция, ни волонтеры.

"Это уже как шпионские страсти, но, к сожалению, найти ее не удается пока", — говорит Барабаш.

В последний месяц не видно даже родителей: "Иногда уже думаем "может они уехали сами", но никакого подтверждения, что ребенок находится где-то в более безопасном месте, нет. Поэтому поиски продолжаются.

В настоящее время в Авдеевке остаются более 1,7 тыс. человек.

Напомним, 23 мая армия Российской Федерации нанесла авиаракетный удар по Авдеевке Донецкой области. Была разрушена 9-этажка и поврежден 5-этажный дом, расположенный рядом. Два человека, оказавшихся под завалами, погибли.

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