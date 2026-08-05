В августе часть студентов могут мобилизовать: кто теряет право на отсрочку (полный перечень)

Мобилизация студентов / © ТСН.ua

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В августе 2026 года часть студентов может потерять право на отсрочку от мобилизации. В таком случае военнообязанные могут быть призваны на военную службу, если нет других законных оснований для отсрочки.

Кто из студентов может потерять отсрочку от мобилизации и при каких условиях читайте в материале ТСН.ua.

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Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в 2026 году отсрочка предоставляется студентам, которые учатся по дневной или дуальной форме и впервые получают уровень образования выше полученного ранее.

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При каких условиях студент может лишиться права на отсрочку от мобилизации

Право на отсрочку от мобилизации не является бессрочным. Закон предусматривает ряд случаев, когда студент может утратить этот статус и подлежать призыву во время мобилизации.

Отсрочка прекращает действовать, если:

студента отчислили из учебного заведения;

обучение завершилось , а новый уровень образования не был начат в установленном законом порядке;

лицо поступило для получения второго или последующего образования , если это не соответствует принципу последовательности получения образования, определенному законодательством;

студент оформил академический отпуск, если в конкретном случае он не является основанием для сохранения отсрочки.

В случае утраты права на отсрочку военнообязанный может быть призван на военную службу при отсутствии других законных оснований для ее получения.

Какие студенты вообще не имеют права на отсрочку от мобилизации

Не все категории студентов могут воспользоваться правом на отсрочку. В соответствии со статьей 23 Закона Украины № 3543-XII она предоставляется только при определенных законом условиях.

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Не имеют права на отсрочку, в частности:

студенты, обучающиеся на заочной или вечерней форме ;

лица, получающие второе или последующее образование того же или низшего уровня , то есть не соблюдают принцип последовательности получения образования;

студенты, отчисленные из учебного заведения;

лица, окончившие обучение и не поступившие на следующий уровень образования в порядке, определенном законом;

студенты, потерявшие право на отсрочку из-за других обстоятельств, предусмотренных законодательством (например, если академический отпуск в конкретном случае не дает права на его сохранение).

Кто из сферы образования имеет право на отсрочку

В пресс-службе Сил обороны подчеркнули, что право на отсрочку имеют:

студенты учреждений профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые впервые получают уровень образования выше уже имеющегося;

докторанты и люди, зачисленные на обучение в интернатуру;

педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального образования, средних школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Как получить отсрочку

Для оформления отсрочки соберите документы, подтверждающие основание для отсрочки. Это:

свидетельства о рождении детей, решении суда или ЛКК/МСЭК;

медицинские заключения;

справки с места работы/обучения;

документы о бронировании (если есть).

Преемник шаг: подайте заявление через приложение Резерв+:

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обновите военно-учетные данные;

в разделе «Подать запрос на отсрочку» выберите свое основание;

загрузите/подтвердите необходимые документы;

После проверки данных система сформирует электронную справку с QR-кодом, являющуюся основным подтверждением отсрочки.

Дата публикации 19:25, 23.07.26 Количество просмотров 50 ТСН 19:30 23 июля | Зеленский о реформе ТЦК и ПВО! Радиация в дронах РФ!

Если онлайн возникли проблемы при оформлении отсрочки или у вас нет смартфона, тогда:

обратитесь в любой Центр предоставления админуслуг (ЦНАП);

возьмите паспорт, справку о присвоении РНОКПП (идентификационный код) и оригиналы/заверенные копии документов с подтверждением основания;

ЦНАП предоставит пакет документов в ТЦК; решение и справку можно получить в ЦНАП или в электронном виде.

Если основание для отмены прохождения военной службы связано с состоянием здоровья, обязательно пройдите ВЛК, поскольку именно вывод ВЛК (или МСЭК в случае инвалидности) является юридической основой для отсрочки.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, с 1 августа правительство изменило порядок оформления отсрочок от мобилизации. Теперь военнообязанные могут переоформить действующую отсрочку на другое законное основание без риска быть мобилизованными при рассмотрении документов.

Тем временем в Украине предлагают отменить автоматическую отсрочку для многодетных родителей. Такую петицию зарегистрировали на сайте Кабинета Министров. Автор предложения ссылается на статьи 21, 24 и 65 Конституции Украины. В частности, он считает, что все граждане равны в своих правах, а защита Украины является конституционной обязанностью каждого гражданина.

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