В августе ДТЭК вернул свет почти 4,5 млн семей после обстрелов

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«В последний месяц лета враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру. Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2,2 тысяч населенных пунктов и возобновить электроснабжение для почти 4,5 млн домов украинцев», — говорится в нем.

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Отмечается, что больше всего обновлений четвертый месяц подряд приходится на Донбасс — там свет вернули для 2,6 млн домов. В Одесской области электроснабжение возобновили для 1,1 млн семей, а в Днепропетровщине — почти для 569 тыс.

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В Киеве после обстрелов свет вернули 90,1 тыс. домохозяйств, в Киевской области – 38,2 тыс. домохозяйств.

Напомним, в первом полугодии 2026 года операторы систем распределения ДТЭК Рината Ахметова восстановили 240 подстанций, трансформаторных и распределительных пунктов, поврежденных в результате боевых действий в столице, Киевщине, Днепропетровщине, Одесщине и Донбассе.

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