В авто попало более 10 пуль: в МВД рассказали детали обстрела машины Шефира

В авто попало более 10 пуль: в МВД рассказали детали обстрела машины Шефира

Полиция ищет людей, которые обстреляли авто Шефира.

В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, который утром 22 сентября неизвестные обстреляли под Киевом, попало более 10 пуль. Сейчас полиция ищет лиц, которые обстреляли авто Шефира, продолжается полицейская спецоперация.

Об этом сообщают в МВД.

Также читайте Появились первые фотографии с места расстрела авто первого помощника Зеленского Сергея Шефира

Правоохранительные рассказали, что нападение произошло сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники. В автомобиль попало более десяти пуль, в результате чего ранения получил водитель транспортного средства.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

"Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102", — призвали в МВД.

В то же время, по информации СМИ и согласно опубликованным фото, следователи насчитали на автомобиле Шефира 18 следов от пуль.

Обстрелянное авто Сергея Шефира / PavlovskyNEWS

Напомним, СМИ сообщили, что в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира стреляли неизвестные 22 сентября у Лесников Киевской области.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку