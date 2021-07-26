В автобусе сообщением "Одесса-Киев" депутат упала и сломала 4 ребра

Женщину на окраине Одессы забрала скорая и доставила в больницу.

Депутат из Харькова Светлана Кучеренко получила травмы в рейсовом автобусе сообщением — "Киев-Одесса". Женщина упала в салоне, и на выезде из Одессы ее забрала скорая.

Об этом она рассказала в соцсети.

Женщина пожаловалась, что автобус из Одессы в Киев не отвечал требованиям такого класса перевозок и стоимости билета — салон старый, бортовые планшеты для просмотра были отключены, на некоторых местах "выцарапаны" надписи, подлокотники были либо не исправные, либо сломанные.

Женщина встала с места и пошла пожаловаться водителям на плохую работу кондиционеров и стала требовать включить планшеты, а они ей сказали, что свои жалобы она может предоставить в главный офис.

"Поняв, что водители данный вопрос решать отказываются, я пошла на свое место, чтобы потом на первой остановке это выяснить до конца. И когда я, держась за сиденье стала уходить, водитель резко затормозил и я "влетела" вниз спиной на торпеду. Встать я не смогла лишь присела на ступеньку", — рассказывает депутат.

Она отметила, что сама позвонила в скорую, но водитель не останавливался и так довез ее до поста на выезде из Одессы.

"Скорая меня повезла в областную больницу, где мне сделали КТ и обнаружили переломы 4 ребер", — сообщила депутат.

Напомним, что в Коростене на Житомирщине в древлянского парка подросток сорвался с 10-метровой скалы и остался жив.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку