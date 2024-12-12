В айфоне экс-главы Хмельницкой МСЭК обнаружили интересную переписку: с кем общалась

В приложении Signal следователи наткнулись на чаты с учетными записями, свидетельствующими о связях подозреваемой, в том числе с руководителем Хмельницкой областной прокуратуры.

По делу о незаконном обогащении главного врача Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы суд оставил под арестом изъятый у нее телефон iPhone 14 Pro Max как вещественное доказательство. В устройстве хранится переписка в чатах, свидетельствующая о связях подозреваемой с должностными лицами в силовых структурах.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на опубликованное в судебном реестре решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Согласно протоколам осмотра изъятого во время обысков айфона, принадлежавшего Татьяне Крупе, в приложении Signal следователи наткнулись на чаты с учетными записями, свидетельствующими о связях подозреваемой с работниками ГБР, руководством прокуратуры Хмельницкой области, работниками таможни.

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Также в телефоне содержится ее переписка с разными абонентами об оформлении документов по инвалидности и об отсрочке разным лицам.

Также в переписке было найдено заявление судьи Хмельницкого апелляционного суда на имя министра здравоохранения о разрешении на выезд за пределы Украины с целью лечения.

Правоохранителям не удалось создать полную копию памяти мобильного телефона и скопировать данные ряда приложений, включая Telegram, Signal и электронную почту.

"Суд считает, что имеющиеся достаточные основания полагать, что все изъятое имущество и документы соответствуют признакам вещественных доказательств, поэтому подлежат аресту с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств", – говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Напомним, ранее скандальный глава Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяна Крупа заявила, что не все средства, изъятые во время обыска в ее квартире, принадлежат ей и ее семье.

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