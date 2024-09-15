В "Азове" озвучили, сколько военных все еще находятся в российском плену

В течение 13-14 сентября из плена вернулось более 100 военнопленных. Однако в плену все еще остаются около 700 "азовцев".

Об этом рассказала руководитель патронатной службы бригады "Азов" Елена Толкачева в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Толкачевой, это бойцы, на которых базировался "Азов" и на которых "охотились" россияне и применили жесткие пытки. Они уже два года находятся в плену.

Еще примерно 700 человек находятся в плену. Точно я не могу сказать, примерно 680”, — сказала она.

Кроме того, руководитель патронатной службы прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы в российском плену находятся 900 бойцов "Азова".

Когда проходила операция по защите "Азовстали" и Мариуполя, еще не было бригады, был отдельный полк в бригаде, воинская часть 3057. В воинской части были воины, участвовавшие в защите "Азовстали" и Мариуполя. Но враг разделяет, кто именно "Азов", а кто — "ядро" воинской части 3057. Поэтому это учитывая всех военнослужащих воинской части 3057. Они, именно военнослужащие воинской части 3057, к которой был прикреплен полк "Азов", периодически их отдают", – отметила Толкачева.

Напомним, домой вернулись 103 украинца. Их уволили в рамках очередного обмена пленными между Украиной и Россией.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.