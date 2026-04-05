В Азовском море затонуло судно с россиянами: есть погибший и пропавшие без вести
Судно с россиянами, стержут оккупанты, затонуло у побережья Херсонщины.
В Азовском море 5 апреля затонул сухогруз после атаки БпЛА. Есть погибший и пропавшие без вести.
Об этом сообщает так называемый гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, аварию потерпело судно типа «Волго-Балт», перевозившее пшеницу. Экипаж покинул борт и сумел добраться до побережья Херсонщины.
На берегу якобы обнаружили 9 членов экипажа – все граждане РФ. Один из них, старший помощник капитана 1991 года, погиб. Еще два моряка считаются пропавшими без вести.
По данным росСМИ, пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Первыми экипаж якобы встретили местные жители, которые помогли прибыть служб.
Как мы писали, русские войска активизировали бои в островной зоне Днепра и пытаются закрепиться на стратегических участках. Враг штурмует острова Белогрудый, Большой Ольховый и Круглик, а также атакует район Антоновских мостов. РФ активно использует дроны не только для ударов и разведки, но и для прикрытия штурмов и логистики. Островная зона Днепра остается «серой зоной», где продолжаются постоянные бои за контроль над водными путями.