В Бахмаче люди голыми руками останавливают колонну российских танков - видео

В Бахмаче люди голыми руками останавливают колонну российских танков - видео

Чтобы остановить технику российских солдат, жители Бахмача бросают под танки велосипеды и другие объекты.

В Бахмаче Черниговской области местные жители без оружия бросаются на колонну российских танков, чтобы остановить их.

Видео распространяется в Сети.

На кадрах видно, как смелые жители отстаивают свой родной город. Мужчины голыми руками бросаются на танки России, чтобы не позволить оккупантам проехать дальше. Чтобы остановить технику российских солдат, жители Бахмача бросают под танки велосипеды и другие объекты.