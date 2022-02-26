В Бахмаче люди голыми руками останавливают колонну российских танков - видео

Чтобы остановить технику российских солдат, жители Бахмача бросают под танки велосипеды и другие объекты.
В Бахмаче Черниговской области местные жители без оружия бросаются на колонну российских танков, чтобы остановить их.
Видео распространяется в Сети.
На кадрах видно, как смелые жители отстаивают свой родной город. Мужчины голыми руками бросаются на танки России, чтобы не позволить оккупантам проехать дальше. Чтобы остановить технику российских солдат, жители Бахмача бросают под танки велосипеды и другие объекты.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- Пост 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в крупных городах Украины.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 120 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 536;
- самолеты – 14;
- вертолеты — 8;
- личного состава — 3000.
Россия наносит удары по гражданскому населению
В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
Как выглядит киевская многоперховка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.