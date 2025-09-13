В Бахмаче созданы ужасные условия для пожилых людей и лиц с инвалидностью: видео

Пожилые люди. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

Офис омбудсмена провел проверку коммунального учреждения, которое занимается пожилыми людьми и лицами с инвалидностью, в городе Бахмач на Черниговщине.

Видео ужасных условий, в которых находятся люди, нуждающиеся в уходе и поддержке, опубликовал уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

В отделении стационарного ухода КУ «Центр предоставления социальных услуг» Бахмачского городского совета выявлен ряд нарушений, среди которых — антисанитария, просроченные лекарства и отсутствие приватности.

Также выяснилось, что в этом заведении не проводятся ежегодные медосмотры, а прием препаратов осуществляется без назначения.

Люди, которые здесь находятся, не получают надлежащего питания, а жилая площадь — вдвое меньше определенных законодательством нормативов. Кроме того, в заведении отсутствует укрытие.

В сообщении говорится, что проверка установила нарушения прав лиц с инвалидностью. В частности, одна маломобильная женщина пожаловалась, что три года не выходила на свежий воздух.

«Такое отношение к подопечным недопустимо и свидетельствует о системных нарушениях прав людей, нуждающихся в уходе и поддержке. Для устранения выявленных нарушений, в компетентные органы будут направлены акты реагирования», — отметил Дмитрий Лубинец.

Напомним, в Украине совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, которые не могут работать и нуждаются в материальной помощи. В некоторых случаях суд может заставить выплачивать алименты.