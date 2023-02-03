В Бахмуте россияне обстреляли автомобиль с норвежскими волонтерами

Снаряд попал в машину, когда они спасали пострадавших.

В четверг, 2 февраля, двое норвежских волонтеров Сандер Сёрсвен Трелвик и Саймон Йонсен пострадали в результате обстрела в Бахмуте. Они эвакуировали пострадавших после очередной атаки россиян.

Об этом сообщает издание VG.

"Просто хочу сообщить, что Сандер получил ранения в Украине. Сейчас его везут в больницу Днепра на операцию. Он получил ожоги и осколковое ранение. Внутренние органы у него не повреждены", – сообщила мать Сандера.

Он приехал в Украину в понедельник, а в четверг отправился на первую миссию. Волонтерам дали задачу помочь пострадавшему. Как только они забрали человека, снаряд попал в их автомобиль, рассказал Йонсен. Несколько человек, которые были с ними, погибли, уточнил норвежский волонтер.

Ранее мы сообщали, что несмотря на заявления представителей власти Венгрии, простые жители государства собирают генераторы для украинцев. Надеются, что по их премьеру не будут судить всю страну.

В рабочее время медики, а в свободные волонтеры

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