В Бахмуте россияне обстреляли автомобиль с норвежскими волонтерами

Снаряд попал в машину, когда они спасали пострадавших.
В четверг, 2 февраля, двое норвежских волонтеров Сандер Сёрсвен Трелвик и Саймон Йонсен пострадали в результате обстрела в Бахмуте. Они эвакуировали пострадавших после очередной атаки россиян.
Об этом сообщает издание VG.
"Просто хочу сообщить, что Сандер получил ранения в Украине. Сейчас его везут в больницу Днепра на операцию. Он получил ожоги и осколковое ранение. Внутренние органы у него не повреждены", – сообщила мать Сандера.
Он приехал в Украину в понедельник, а в четверг отправился на первую миссию. Волонтерам дали задачу помочь пострадавшему. Как только они забрали человека, снаряд попал в их автомобиль, рассказал Йонсен. Несколько человек, которые были с ними, погибли, уточнил норвежский волонтер.
Ранее мы сообщали, что несмотря на заявления представителей власти Венгрии, простые жители государства собирают генераторы для украинцев. Надеются, что по их премьеру не будут судить всю страну.
Читайте также: