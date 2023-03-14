В Бахмуте во время обстрела 16-летнего парня чуть не похоронил потолок собственной комнаты (фото)

В Бахмуте на Донетчине потолок собственной комнаты чуть не похоронил 16-летнего Романа. Дом, где парень находился с родителями и бабушкой, попал под российский обстрел.

Окровавленный, с травмой головы и правой руки парню удалось выбраться из-под завалов, сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Парень выбежал из дома, который начал гореть. В последний момент выбраться оттуда удалось и его родным.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

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Сначала Романа госпитализировали в больницу Краматорска. Врачи диагностировали у парня минно-взрывную травму, открытые переломы и дефекты кожи. Сейчас подростка лечат в центре "Незламні" во Львове. Состояние парня улучшается.

Напомним, командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг Бахмута остается сложной. На нескольких направлений наступают штурмовые отряды Вагнера.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

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