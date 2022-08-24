В Бахмуте задержали 16-летнего предателя, который "сливал" оккупантам данные о позициях ВСУ: фото

16-летний предатель сообщал данные о местах дислокации украинских военных в Бахмуте и в Бахмутском районе.

СБУ разоблачила и задержала 16-летнего жителя Бахмута Донечской области, который передавал оккупантам данные о местах дислокации и боевых позициях украинских артиллеристов в городе и Бахмутском районе.

Об этом сегодня, 24 августа, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

По данным следствия, в июне-августе 2022 года 16-летний парень, имея стойкие пророссийские убеждения, сотрудничал с представителями государства-агрессора. В частности, он передавал врагу через мессенджер графические координаты мест дислокации и боевых позиций артиллерийских подразделений ВСУ в Бахмуте и в Бахмутском районе.



Суд отправил его под стражу с альтернативой внесения залога – 148 860 грн.

За совершенное ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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