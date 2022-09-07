В Балаклее местных просят сохранять информационную тишину о действиях ВСУ: заявление горсовета

В Балаклее жителей призвали соблюдать режим информационной тишины по освобождению территорий общины или действиям украинских военных.

Местные власти сообщили о возможном освобождении некоторых населенных пунктов общины, но подчеркнули, что это требует подтверждения от Минобороны или Генштаба ВСУ.

Об этом говорится на сайте городского совета Балаклеи.

"Есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской общины. Ждем официального подтверждения. Понимаем эмоции каждого сейчас, однако стараемся соблюдать режим информационной тишины. Не распространяйте информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны. Также просим не распространять информацию о передвижении украинских войск", — подчеркнули в горсовете.

Кроме того, информацию о геолокации и перемещении оккупантов и вражеской техники местных просят сообщать в чат-бот Е-Враг или писать непосредственно в органы власти общины. Информацию о коллаборантах и предателях для дальнейшего привлечения к ответственности следует также сообщать в чат-бот или в сообщениях горсовету.

Напомним, во вторник, 6 сентября, ряд российских телеграмм-каналов сообщили об украинском контрнаступлении по направлению Вербовка – Балаклея Харьковской области.

Российские пропагандисты пишут, что ВСУ пошли в контрнаступление утром 6 сентября. Якобы Вербовка уже перешла под контроль украинских военных. По данным кремлевских журналистов, украинским силам удалось закрепиться в окрестностях Балаклеи. Там сейчас идут жесткие бои. По другой информации российских СМИ, боевые действия уже идут в самом городе. Командование ВС РФ активно перекидывает резервы на это направление.

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