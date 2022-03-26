Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

В Балаклее россияне задержали заммэра — Харьковская ОВА

Дата публикации
Просмотры
976
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Балаклее россияне задержали заммэра — Харьковская ОВА

В Харьковской области следственные полиции продолжают документировать последствия вражеских обстрелов / Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Россияне пытаются такими позорными действиями оказывать давление на украинское население.

В Балаклее 26 марта россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи. К сожалению, до сих пор находится в плену оккупантов председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко", — отметил он.

По словам Синегубова, россияне пытаются такими позорными действиями оказывать давление на украинское население, но жители общин давно показали, что Харьковщина – это Украина.

Напомним, на востоке Украины защитники ликвидировали до 60 российских оккупантов и уничтожили их технику.

Читайте также:

Следующая публикация