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В Баштанке пенсионер, которого по возрасту не взяли в терроборону, сжег "Град" оккупантов

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В Баштанке пенсионер, которого по возрасту не взяли в терроборону, сжег "Град" оккупантов

uk.wikipedia

Дедушка швырнул в установку коктейль Молотова.

В Баштанке Николаевской области 78-летний пенсионер уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" оккупантов.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

"Герои Баштанки. Дед Василий в 78 лет первым уничтожил российскую боевую машину в Баштанке бутылкой с зажигательной смесью. Мощные удары украинских штурмовиков и вертолетов остановили прорыв российских войск в центральную Украину в районе городов Баштанка и Новый Буг 27 февраля — 1 марта. А украинские патриоты из Теробороны Баштанской громады с одними автоматами и бутылками с коктейлем Молотова навязали бой россиянам в городе и заставили врага бросить большое количество боевой техники.", — говорится в сообщении.

К сожалению, в бою с российской бронетехникой в Баштанке погибли несколько местных жителей, которые пошли на российскую колонну только с автоматами и несколькими рожками патронов.

Напомним, что Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании двух жителей города Мозыря, подозреваемых в подготовке уничтожения российской военной техники, находящейся на территории этой страны.

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