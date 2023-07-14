В "Батькивщине" возник скандал из-за поддержки Шкрум легализации медицинского каннабиса — СМИ

Шкрум единственная во фракции "Батькивщина", проголосовавшая за этот закон.

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует от коллеги по фракции Алены Шкрум составить мандат народного депутата из-за того, что последняя поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

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Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники в партии "Батькивщина".

Тимошенко поставила заместителю главы фракции Сергею Власенко задачу, чтобы Шкрум исключили из всех международных делегаций и отменить все ее международные командировки, которые она посещает как представитель "Батькивщины".

Сама Шкрум пока никак не прокомментировала данную ситуацию.

Депутат ранее опубликовала у себя в Facebook пост, в котором объяснила, почему она поддерживает этот "контроверсионный" закон.

Она заявила, что законопроект имеет некоторые недостатки и должен быть доработан, но верит, что легализация медицинского каннабиса – это правильный путь.

"Я понимаю позицию своих коллег, указывающих на его недостатки и риски. Его эффективность будет зависеть от непростой работы по подготовке ко второму чтению и контролю потом. Но этот зп для меня начинает путь и дискуссию. Пожалуй, самая большая роскошь, которую можно позволить себе в политике — это оставаться человеком со своими идеями, мыслями, ценностями и убеждениями. Эта роскошь редко доступна. Слишком много границ и подводных камней", — написала Шкрум.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине 4 млн граждан будут нуждаться в лекарствах на основе медицинского каннабиса: среди них — военные и тяжелобольные.

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