Из-за очередей из больных оккупантов белорусов обделяют вниманием медики.
В Беларуси больные российские вояки заполнили местные больницы, из-за чего местные жители стали недополучать медпомощь.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
В Брестской области Республики Беларусь, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения ВС РФ, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам Беларуси, нуждающимся в лечении", — говорится в сообщении.
Напомним, что военный эксперт Олег Жданов назвал решение возвести стену на границе с Беларусью абсолютно правильным решением и высказался, что подобное сооружение должно быть построено на границе с Россией.
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