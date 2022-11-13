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В Беларуси из-за пребывания ВС РФ растет социальное напряжение — Генштаб

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
530
Время на прочтение
1 мин
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В Беларуси из-за пребывания ВС РФ растет социальное напряжение — Генштаб

Фото: Сайт Минобороны Белоруси

Из-за очередей из больных оккупантов белорусов обделяют вниманием медики.

В Беларуси больные российские вояки заполнили местные больницы, из-за чего местные жители стали недополучать медпомощь.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Брестской области Республики Беларусь, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения ВС РФ, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам Беларуси, нуждающимся в лечении", — говорится в сообщении.

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов назвал решение возвести стену на границе с Беларусью абсолютно правильным решением и высказался, что подобное сооружение должно быть построено на границе с Россией.

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Дата публикации
Просмотры
530
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