В Беларуси к границе с Украиной стягивают ракетные комплексы

В Беларуси к границе с Украиной стягивают ракетные комплексы

Вероятно, оружие везут в Слуцк.

В Беларуси еще раз заметили перемещение военной техники. В этот раз в Беларуси стягивают к границе с Украиной ракетные комплексы.

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Об этом сообщает MotolkoHelp.

"На трассе Р-23 в направлении Слуцка была замечена колонна белорусской техники. Было 50 единиц, в том числе ракетные комплексы С-300. Это две колонны соединились в одну. Транспортные средства были замечены в Минском районе у развязки трасс М1 и Р -23", — говорится в сообщении.

20:00

column of Belarusian equipment была сеяна на R-23 подъемника в direction of Slutsk. There were ~50 units, incl. S-300 missile systems.

Эти два columns joint into one. Автомобили были замещены в районе Минска вблизи международного потока M1 и R-23.

1/2 pic.twitter.com/WlR51zwgCr — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 1 апреля 2022

Напомним, что Россия продолжает опрокидывание ракетных подразделений в республику Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины.