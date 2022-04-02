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В Беларуси к границе с Украиной стягивают ракетные комплексы

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В Беларуси к границе с Украиной стягивают ракетные комплексы

wikipedia.org

Вероятно, оружие везут в Слуцк.

В Беларуси еще раз заметили перемещение военной техники. В этот раз в Беларуси стягивают к границе с Украиной ракетные комплексы.

Об этом сообщает MotolkoHelp.

"На трассе Р-23 в направлении Слуцка была замечена колонна белорусской техники. Было 50 единиц, в том числе ракетные комплексы С-300. Это две колонны соединились в одну. Транспортные средства были замечены в Минском районе у развязки трасс М1 и Р -23", — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия продолжает опрокидывание ракетных подразделений в республику Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины.

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