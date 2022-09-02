В Беларуси отрепетируют захват части Украины: Жданов раскрыл агрессивные планы Лукашенко

В Беларуси состоятся военные учения, на которых могут быть тренировки по "освобождению" территорий Украины.

В Беларуси с 8 по 14 сентября состоятся совместные с Россией командно-штабные военные учения, во время которых будут репетировать "освобождение" Волынской, Ровенской, Житомирской областей.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем канале в YouTube.

"От 8 по 14 сентября в Беларуси запланированы совместные командно-штабные учения Вооруженных сил Беларуси и Вооруженных сил Российской Федерации. Очень интересная тематика учений — они будут "освобождать" ранее захваченные территории соседнего государства. Учения предусматривает отработку операции по "освобождению" Волынской, Ровенской, Житомирской областей, ранее захваченних. Кем захваченных, от кого освобождать? Мы можем лишь догадываться. Но, тем не менее, тематика учений – наступательная, агрессивная и направленная против нас", — сказал Жданов.

Также эксперт отметил, что с территории Белоруссии остается угроза ракетных ударов по Украине.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений, подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. В Брестской и Гомельской областях сохраняется угроза ракетных ударов, как с воздуха, так и с суши", — отметил он.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал предстоящие военные учения в Беларуси, на которые могут быть тренировки по "освобождению" территорий Украины. Так, Подоляк посоветовал военным Беларуси и России обучаться сдаче в плен, а не "захвату чужих территорий".

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