В Беларуси разгружают технику оккупантов и строят понтонный мост через Припять

В Беларуси разгружают технику оккупантов и строят понтонный мост через Припять

С железнодорожной дороги в город под сопровождением полиции перевозят танки и другое вооружение.

В Беларуси на железнодорожной станции Муляровка в Гомельской области разгружают российскую военную технику. Сюда свозят БТРы и САУ оккупантов.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Местные жители видели, как в течение двух дней 17 и 18 марта техника проезжала по городу Петриков. С железнодорожной дороги в город под сопровождением полиции перевозят танки и другое вооружение.

Также в Петрике через реку Припять строят понтонную переправу, через которую можно будет попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной.

Напомним, что в районе Гостомеля Киевской области российские военные пытались возвести понтонные переправы, однако украинские военные помешали им это сделать.