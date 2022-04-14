В Беларуси российские оккупанты мониторят телефоны местных и пугают их нападением ВСУ

В Беларуси российские оккупанты мониторят телефоны местных и пугают их нападением ВСУ

На блокпостах российские кафиры и полиция РБ просматривают телефоны людей на границе.

На границе Украины с Беларусью на блокпостах оккупанты пугают людей нападением Украины.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направления враг активных действий не предпринимал. ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Проводятся плановые мероприятия боевой подготовки.

"В белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция вооруженных сил российской федерации и республики беларусь проверяет личные телефоны. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается проведение принудительных мобилизационных мероприятий. Так, в городе Горловка проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.