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В Беларуси сфокусировали внимание на потенциальных призывниках

Дата публикации
Просмотры
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В Беларуси сфокусировали внимание на потенциальных призывниках

Фото: Сайт Минобороны Белоруси

В Беларуси проверяют потенциальных призывников.

В Беларуси власти принялись проверять мобилизационные резервы. Потенциальных призывников вызывают к военкоматам.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"В течение октября этого года на территории республики Беларусь проходят мероприятия проверки мобилизационных ресурсов. При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Беларусь продолжают прибывать российские военнослужащие в рамках совместного развертывания войск двух стран. Воинов из РФ встречают с хлебом и солью.

20 октября Генштаб ВСУ предупредил о растущей угрозе наступления россиян на Украину со стороны Беларуси. Предполагается, что наступать могут с запада белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.

Белорусские СМИ сообщают, что в стране идет скрытая мобилизация. Белорусы начали массово получать повестки с требованием явиться в военкоматы. В Минобороны республики отрицают, мол "длится проверка данных". Однако стало известно, что повестки рассылают спецназовцам, правоохранителям, работникам предприятий.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
392
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