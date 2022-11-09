В Беларуси ВС начали "волонтерить" и собирать на фронт российских вояк, а власти начали преследовать противников "СВО"

В Беларуси Вооруженные силы начали закупать для россиян аптечки и разгрузки.

Беларусь и дальше поддерживает РФ в агрессии против Украины, предоставляя свою территорию и воздушное пространство. Недавно белорусские военнослужащие начали помогать россиянам с экипировкой.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии ВС РФ до 100 комплектов индивидуальных аптечек, розгрузочных жилетов, экипировку", — говорится в сообщении.

В составе погранвойск Беларуси сейчас создаются подразделения операторов ударных БпЛА.

Правоохранительные органы Беларуси ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или критикуют власть, или так называемую "специальную военную операцию" России в Украине.

Напомним, что в Ровенской ОВА сообщили, что на границе с Беларусью никаких движений военной техники в сторону Украины не наблюдается. Обстановка спокойная.

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