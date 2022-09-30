В Беларуси "зашевелились": проводят ротацию авиаподразделений и готовят аэродромы

В Беларуси проводится проверка воздушных сил и сил противовоздушной обороны.
В Республике Беларусь началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети с 21 сентября.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
Это может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов ВС РФ.
"Также состоялась ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь и РФ с заменой трех из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М", — сообщают в Генштабе.
И дальше сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.
Напомним, что в Минобороны Украины считают, что вступление Беларуси в войны против Украины может означать еще один лендлиз. Министр заверил, что в любом случае Украина готова отразить еще одно вторжение со стороны Беларуси.
Читайте также:
- Путин хочет перебросить войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву: эксперт сказал, когда ждать "гостей"
- Существует ли для Украины опасность со стороны Беларуси – в Минобороны дали ответ
- "Ждать очередной Бучи никто уже не будет": Арестович прокомментировал угрозу вторжения из Беларуси