В Беларуси "зашевелились": проводят ротацию авиаподразделений и готовят аэродромы

В Беларуси проводится проверка воздушных сил и сил противовоздушной обороны.

В Республике Беларусь началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети с 21 сентября.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Это может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов ВС РФ.

"Также состоялась ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь и РФ с заменой трех из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М", — сообщают в Генштабе.

И дальше сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

Напомним, что в Минобороны Украины считают, что вступление Беларуси в войны против Украины может означать еще один лендлиз. Министр заверил, что в любом случае Украина готова отразить еще одно вторжение со стороны Беларуси.

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