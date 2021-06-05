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В Беларуси заявили о готовности к партнерскому диалогу с Украиной

В Беларуси заявили о готовности к партнерскому диалогу с Украиной

Associated Press

В Минске отметили, что "мяч сейчас на украинской территории".

В Беларуси заявили о готовности вернуться к партнерскому диалогу с Украиной. Однако отметили, что сейчас это зависит от позиции Киева.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мяч сейчас на украинской территории", — отметил чиновник.

По словам Головченко, Минск уже делал попытки начать такой диалог, но пока нет должного отклика Киева.

"Мы неоднократно предлагали украинской стороне провести переговоры, как это было раньше. У нас иногда случались трения, но мы снимали вопрос, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, привлечь имеющиеся механизмы не были восприняты", — сказал премьер Беларуси.

Напомним, Беларусь ввела индивидуальные лицензии на импорт ряда украинских товаров.