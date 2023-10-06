В Белом доме ищут альтернативные способы финансирования помощи Украине — Politico

Администрация президента Соединенных Штатов ищет альтернативные пути военной помощи для Украины на фоне проблем в Конгрессе, в частности, планируется использовать грантовую программу Государственного департамента.

Об этом информирует издание Politico.

Журналисты напомнили, что в недавнем комментарии президент Джо Байден заявлял, что "есть другой способ, посредством которого мы сможем найти для этого финансирование". Вместе с тем он не предоставил деталей.

Источники издания сообщили, что Байден подразумевал именно использование грантовой программы Государственного департамента.

"Эта программа предоставляет гранты или ссуды, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование — предназначенное для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения России, сказали два чиновника", — пишет издание.

Однако один из чиновников сообщил журналистам, что на использование полномочий для закупки оружия требуется разрешение от Конгресса.

Кроме того, в Белом доме планируют попросить конгрессменов перенаправить финансирование из другого бюджета Пентагона в поддержку Украины. Однако этот маршрут требует одобрения законодателей.

Высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что решение о том, по какому маршруту пойдет департамент, еще не принято.

"Перепрограммирование — это всегда вариант для срочных нужд. Сейчас, однако, насколько мне известно, не было принято решение об использовании перепрограммирования как способа поддержки безопасности Украины", — сказал бригадный генерал Патрик Райдер.

Напомним, ранее сообщалось, что США передадут Украине тысячи изъятых иранских вооружений и боеприпасов.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что на Украину не отразится отставка спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти.

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