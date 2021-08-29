В Белом доме не готовы принять Зеленского 31 августа: встреча с Байденом перенесено

Встреча будет смещена в день
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября.
Об этом Украинской службе " Голоса Америки " подтвердили в Белом доме.
По первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. А 1 сентября у Владимира Зеленского в США были запланированы другие события.
Дата приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз — сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это произошло "в связи с расширением программы визита".