В Белом доме не готовы принять Зеленского 31 августа: встреча с Байденом перенесено

В Белом доме не готовы принять Зеленского 31 августа: встреча с Байденом перенесено

Встреча будет смещена в день

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября.

Об этом Украинской службе " Голоса Америки " подтвердили в Белом доме.

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По первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. А 1 сентября у Владимира Зеленского в США были запланированы другие события.

Дата приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз — сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это произошло "в связи с расширением программы визита".

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